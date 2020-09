Sendedatum: 03.09.2020 19:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Green Screen Festival im Corona-Modus

Es ist wieder so weit: Am 07. September beginnt das Internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde. In diesem Jahr findet das Filmfestival im Corona-Modus statt. Bei der mittlerweile 14. Ausgabe werden Filme auf insgesamt 120 Veranstaltungen gezeigt - online wie offline. Anders als bisher findet das Festival ganze sechs Wochen lang statt. Bis zum 15. Oktober erwartet Naturfreunde, Interessierte und Fans ein vielfältiges Programm rund um den Schwerpunkt Naturdokumentation.

Green Screen Festival Eckernförde in den Startlöchern Schleswig-Holstein Magazin - 03.09.2020 19:30 Uhr Das Green Screen Festival in Eckernförde ist das erste Naturfilmfestival weltweit, das wieder Präsenzvorstellungen durchführt. Kinosaal soll die St. Nicolai Kirche werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr Tage, mehr Veranstaltungsorte

Zuerst beginnt das Green Screen Festival wie gewohnt in Eckernförde. In Carls Eventlocation und der St. Nicolai Kirche finden 14 Tage lang kleine Veranstaltungen statt. Unter dem Motto "One Day - One Film" wird an den Eckernförder Festivaltagen bis zum 20. September zudem je eine Dokumentation kostenlos auf der Website des Festivals gezeigt. Danach präsentieren Kinos in Kiel, Schleswig und Rendsburg gültigen Hygienevorschriften vier Wochen lang diverse Naturfilmproduktionen. Neben dem Filmangebot wird es zudem Online-Seminare für Filmemacher geben.

Preisverleihung auch im Corona-Jahr

Auch wenn eine große Feier aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, werden im Jahr 2020 auf Europas größtem Naturfilmfestival Preise in 14 Kategorien vergeben. Eine internationale Jury kürt die Gewinner, die dann am 12. September ab 20 Uhr online gekürt werden. Festivalleiter Dirk Steffens führt mit Ausschnitten aus den Siegerfilmen und Videobotschaften der Gewinner durch die digitale Preisverleihung.

Karten für einzelne Vorstellungen in Eckernförde sind noch an den Abendkassen erhältlich. Für die Vorführungen ab dem 21. September im Studio Kino Kiel, im Schleswiger Capitol sowie im Kino-Center und der Schauburg Rendsburg gibt es die Tickets direkt in den jeweiligen Kinos.

Weitere Informationen Steffens: "Es ist schon fünf nach zwölf" Dirk Steffens, der Leiter des Green Screen Naturfilmfestivals in Eckernförde und leidenschaftlicher Naturfilmer, schildert im Interview, wie dramatisch der Klimawandel voranschreitet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2020 | 19:30 Uhr