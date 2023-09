Green Screen Festival gestartet Stand: 06.09.2023 21:14 Uhr Bis Sonntag, 10.September, findet in Eckernförde das internationale Naturfilmfestival statt. 100 Naturfilme zeigen hier facettenreich Natur und Tierwelt.

Lichtverschmutzung ist ein zentrales Thema beim Green Screen Festival in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das Thema sei für die Natur entscheidend, sagte Festival-Intendant Dirk Steffens bei der Eröffnung. "Licht ist der Taktgeber der Naturvorgänge. Und diese Naturdienstleistung ist ja das, was uns Atmung, Trinken und Essen ermöglicht", betonte er.

278 Werke haben Dokumentarfilmer in diesem Jahr beim Green Screen Festival eingereicht. 100 davon haben es ins Programm geschafft und werden seit Mittwoch an verschiedenen Orten in Eckernförde gezeigt. Das Festival ist das größte seiner Art in Europa. Neben vielen Tausend Besuchern werden über 200 Filmemacher und Produzenten aus aller Welt erwartet.

Begehrte Preise stehen zur Verleihung bereit

Teil des Festivals ist auch eine Preisverleihung, bei der die besten Filme in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. "Die Filme werden von Jahr zu Jahr noch ein bisschen besser", sagt Jurychef Heinz von Matthey der Eckernförder Zeitung. Oftmals seien es Kleinigkeiten, die am Ende den Ausschlag geben, so Jurymitglied Uwe Müller. Die 16 Preisträger stehen schon fest, doch wer genau gewonnen hat, das behält die Jury noch bis zur Preisverleihung für sich.

