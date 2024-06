Stand: 14.06.2024 09:46 Uhr "Gorch Fock" zurück im Heimathafen Kiel

Die "Gorch Fock" ist seit Freitagvormittag zurück in Kiel. Im vergangen März war das Segelschulschiff der Marine zu einer Ausbildungsfahrt aufgebrochen. Insgesamt legte die "Gorch Fock" über 6.000 Seemeilen zurück und fuhr unter anderem die Häfen im spanischen Gijón, Tanger in Marokko und Porto in Portugal an.

Auch Kadetten aus Frankreich, Kamerun, Ghana, Kolumbien, Senegal, Togo und Tunesien waren an Bord. Die Gorch Fock soll am 29. Juni die alljährliche Windjammerparade der Kieler Woche anführen.

