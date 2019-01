Stand: 30.01.2019 15:08 Uhr

"Gorch Fock" wird vorerst weiter saniert

Die Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" soll zunächst fortgesetzt werden - trotz der Kostenexplosion und trotz der Korruptionsvorwürfe. Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein geht Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) davon aus, dass die "Gorch Fock" zu dem zuletzt genannten Preis von 135 Millionen Euro fertig saniert werden kann. Ursprünglich war von Kosten von zehn Millionen Euro die Rede gewesen. Am Mittwoch bestätigte der CDU-Verteidigungspolitiker Ingo Gädechens am Rande einer Sitzung des Verteidigungsausschusses eine entsprechende Entscheidung.

"Gorch Fock" soll wieder seetauglich werden NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.01.2019 12:00 Uhr Autor/in: Nagel, Christian Verteidigungsministerin von der Leyen will offenbar, dass die "Gorch Fock" weiter saniert wird. Das Segelschiff soll bis Sommer nächsten Jahres wieder seetauglich sein.







Bis 2020 seetauglich

Von der Leyen informierte am Dienstag Fachpolitiker der Regierung darüber, wie es mit dem Segelschulschiff weitergehen soll. Ihr Plan ist offenbar, die "Gorch Fock" bis 2020 wieder seetauglich zu bekommen. Die Ministerin will, dass die Elsflether Werft den Rumpf den Schiffes spätestens im April zu Wasser lässt. So soll die Werft beweisen, dass die Stahlarbeiten erfolgreich waren. Wenn das klappt, will das Bundesverteidigungsministerium im Anschluss über die weiteren Sanierungsarbeiten entscheiden.

"Arbeiten werden jetzt wieder aufgenommen"

"Ich bin froh, dass wir jetzt einen Zwischenschritt machen", sagte Gädechens. "Die Arbeiten werden jetzt wieder aufgenommen, die Bullaugen werden gesetzt, Ballast wird eingebracht ins Schiff, sodass wir dann auch frei sind in der Entscheidung, ob wir mit dem Generalunternehmer weitermachen oder uns vielleicht einen anderen Generalunternehmer suchen." Er setze darauf, dass das Vertrauensverhältnis wieder hergestellt werden könne.

Laut Bundesrechnungshof wurden Schäden in Kauf genommen

Mitte Januar war ein vertraulicher Bericht des Bundesrechnungshofes veröffentlicht worden, der die Instandsetzung des Segelschulschiffes überprüft hatte. Das Ergebnis: Die Schäden an dem Schiff wurden nie gründlich geprüft und die explodierenden Kosten wurden in Kauf genommen. Ministerin von der Leyen sei zum Teil falsch informiert worden, hieß es in dem Bericht.

Von der Leyen stellte Zahlungen ein

Daraufhin stellte von der Leyen die Zahlungen für die Sanierung vorerst ein. Sie wollte, dass zuerst die Korruptionsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Bundeswehr geklärt werden. Er soll Geld von Firmen erhalten haben, die an der Sanierung des Schulschiffes beteiligt sind. Bislang gab es keine unmittelbaren Hinweise, dass Korruption und Kostensteigerungen in einem Zusammenhang stehen.

