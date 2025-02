Stand: 10.02.2025 08:42 Uhr "Gorch Fock" startet in Kiel zur 182. Ausbildungsreise

Das Marineschulschiff "Gorch Fock" wird am Montagvormittag seinen Heimathafen Kiel verlassen. Die Stammbesetzung startet zur 182. Ausbildungsreise. Rund 250 Offiziersanwärter und -anwärterinnen steigen laut Marine erst im spanischen Hafen Vigo zu. Die Reise geht anschließend in Richtung Portugal und zur Atlantikinsel Madeira. Dabei ist geplant, dass unter anderen auch Kadetten aus Kamerun, Tunesien, Südkorea und dem Irak an der Ausbildung teilnehmen. Die "Gorch Fock" soll Ende Juni rechtzeitig zur Kieler Woche wieder im Heimathafen sein. Ziel der Reise ist es laut Marine, dass die zukünftigen Offiziere die Bedeutung von Teamwork und Kameradschaft erfahren, bevor es für sie an die Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München geht.

Schlagwörter zu diesem Artikel "Gorch Fock" Kiel