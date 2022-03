"Gorch Fock" segelt unter neuem Kommando Stand: 31.03.2022 17:37 Uhr Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg übernimmt nun das Kommando auf der "Gorch Fock". Er hat am Donnerstag Kapitän zur See Nils Brandt nach acht Jahren abgelöst.

Der 55-jährige Nils Brandt wird nun stellvertretender Kommandeur an der Marineschule Mürwik. "Nach fast acht Jahren gehe ich natürlich schweren Herzens, die Zeit war deutlich länger als geplant", sagte Brandt am Montag laut Mitteilung. "Was ich am meisten vermissen werde, ist das Besatzungsgefühl - so eng, so intensiv, so offen und ehrlich miteinander zu arbeiten und zu leben", so Brandt.

Sein Nachfolger Andreas-Peter Graf von Kielmansegg war bislang Gruppenleiter im Marinekommando und bereits Erster Offizier auf der "Gorch Fock". "Es ist eine besondere Aufgabe, und ein Segelschulschiff ist auch ein besonderer Arbeitsplatz", sagte der 54-Jährige.

"Gorch Fock" wurde jahrelang saniert

Erst am vergangenen Freitag war der Dreimaster von seiner ersten Ausbildungsfahrt nach jahrelanger Sanierung zurückgekehrt. Die 89 Meter lange Bark musste für 135 Millionen Euro von Grund auf überholt werden.

