"Gorch Fock" fast fertig - wann kehrt sie nach Kiel zurück? Stolz der Marine, Skandal-Schiff, Korruption: Beim Namen "Gorch Fock" hat jeder Mensch gleich Bilder vor Augen. Entsprechend groß ist heute das Interesse, wenn das sanierte Schiff wieder ins Wasser kommt.

Wann genau wird die sanierte "Gorch Fock" wieder an der Kieler Tirpitz-Mole liegen? Klar ist: Für Juli ist die erste Ausbildungsfahrt mit Offiziersanwärtern geplant. Und die soll von Kiel aus starten. Das heißt also, dass der berühmte Dreimaster spätestens in vier Monaten wieder in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ist. Ob sie vorher schon die Windjammer-Parade zur Kieler Woche wieder anführen wird, ist noch nicht klar. Ende März entscheidet die Stadt, ob und unter welchen Bedingungen das größte Volksfest Nordeuropas stattfinden wird.

Zunächst muss aber alles nach Plan laufen. Heute wird die "Gorch Fock" im niedersächsischen Berne ausgedockt und danach ins nur wenige Kilometer entfernte Lemwerder überführt. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Marine NDR 1 Niedersachsenmit. An diesem Standort der Lürssen-Werft sollen dann die Abschlussarbeiten durchgeführt werden. Am 31. Mai wird dann voraussichtlich das Segelschulschiff an die Marine übergeben.

Lange und teure Sanierung

Fünfeinhalb Jahre wurde die "Gorch Fock" nun überarbeitet. Die Kosten dafür stiegen von zehn auf rund 135 Millionen Euro. Zuletzt wollten Umweltschützer einen Baustopp erwirken, weil auf dem Deck angeblich illegal produziertes Tropenholz verbaut worden sein soll.

