Gorch Fock bereit für neue Fahrten auf den Weltmeeren

Das Segelschulschiff der deutschen Marine, die "Gorch Fock", ist bereit für seine nächsten Fahrten. Nach mehreren Monaten in einer Hamburger Werft ist das Schiff laut Kommandant Elmar Bornkessel zurück in Kiel. Man habe in dieser Woche in Kiel von der DLV Klassifizierungsgesellschaft den TÜV bekommen, damit habe man für die nächsten drei Jahre freie Fahrt. Alle Anlagen seien überprüft und entsprechend zertifiziert worden. Die kommende Auslandsfahrt startet im Februar über Madeira, die Azoren und zurück über die Shettland Inseln nach Kiel. Zur Kieler Woche 2025 wird die "Gorch Fock" wieder die Windjammer-Parade anführen.

