Stand: 13.01.2019 14:28 Uhr

"Gorch Fock": Ignorierte Ministerium Berichte?

Für die Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" waren ursprünglich zehn Millionen Euro eingeplant. Mittlerweile wird mit Kosten von 135 Millionen Euro gerechnet. Dafür ist offenbar das Verteidigungsministerium mitverantwortlich. Das geht aus einem vertraulichen Prüfbericht des Bundesrechnungshofs hervor, auf den sich "Spiegel Online" bezieht.

"Gorch Fock": Ist Ministerium mitverantwortlich? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.01.2019 15:00 Uhr Autor/in: Böhme, Hannah Wie geht es weiter mit der "Gorch Fock"? Ein vertraulicher Prüfbericht des Bundesrechnungshofs macht das Verteidigungsministerium für die Kostenexplosion mitverantwortlich.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Falsche Daten vorgelegt?

Darin wird offenbar gerügt, dass die Kostensteigerung für die Reparatur nur durch gravierendes Missmanagement bei Marine, Beschaffungsamt und im Bundesverteidigungsministerium möglich geworden sei. Laut den Medieninformationen werfen die Prüfer der Marine vor, einen Bericht des Havariebeauftragten aus dem Jahr 2011 über den schlechten Zustand des Segelschulschiffs ignoriert zu haben. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) seien falsche Daten vorgelegt worden, die sie dazu gebracht hätten, an der Instandsetzung des Schiffes festzuhalten, heißt es.

Von der Leyen will Korruptionsvorwürfe prüfen

Nach der Kostenexplosion und dem Korruptionsverdacht gegen einen Mitarbeiter der Bundeswehr hatte Ministerin von der Leyen im Dezember 2018 die Zahlungen für die Sanierung der "Gorch Fock" vorerst eingestellt. Sie wollte zuerst die Korruptionsvorwürfe gegen den Mitarbeiter der Bundeswehr klären lassen. Er soll Geld von Firmen erhalten haben, die an der Sanierung des Schulschiffes beteiligt sind. Zunächst gab es keine unmittelbaren Hinweise, dass Korruption und Kostensteigerungen in einem Zusammenhang stehen. Am kommenden Mittwoch befasst sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit der "Gorch Fock".

Weitere Informationen Von der Leyen stellt Zahlungen für "Gorch Fock" ein Die Sanierung der "Gorch Fock" ist auf Eis gelegt. Ministerin von der Leyen hat entschieden, dass vorerst kein Geld mehr in die Sanierung fließen wird. Erst sollen die Korruptionsvorwürfe geklärt werden. mehr "Gorch Fock": Chronologie einer Instandsetzung Eigentlich sollte die "Gorch Fock" in rund sechs Monaten saniert werden. Jetzt ist sie seit drei Jahren in der Werft, die Kosten explodierten und es gibt einen Korruptionsverdacht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2019 | 15:00 Uhr