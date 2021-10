Goldenes Herbst-Wochenende mit viel Sonne steht an Stand: 08.10.2021 08:55 Uhr Von wegen kühler Norden: Der Oktober in Schleswig-Holstein zeigt sich dieses Wochenende vor allem von seiner goldenen Seite.

Am Wochenende erwartet den Norden sonniges Herbstwetter. Schal und Regenjacke können in den nächsten Tagen getrost im Schrank bleiben - da ist sich NDR Wetterexperte Meeno Schrader sicher. "Es stehen uns jetzt ein paar schöne Tage bevor", verspricht der Meteorologe. Möglich macht das ein Hochdruckgebiet über Russland, das sich bis nach Norddeutschland erstreckt. Heute sind - je nach Region - bis zu neun Stunden Sonne möglich - im Westen des Landes etwas mehr als im Süden Schleswig-Holsteins. Über den Tag erreichen die Temperaturen 15 Grad in Timmendorfer Strand und bis 17 Grad in Tarp.

Trend: Weiterhin milde Temperaturen

Der Trend sieht weiter gut aus: NDR Wetterexperte Schrader erwartet ab Sonnabend Sonnenschein und für den Oktober weiterhin milde Temperaturen. Höchstwerte 14 Grad in Hohwacht bis 16 Grad auf Föhr. In den Nächten, vor allem von Sonnabend auf Sonntag, könnte es in einigen Regionen bei Temperaturen um 3 Grad auch schon Bodenfrost geben.

Strandkörbe gehen ins Winterlager

Auch wenn der "Wettergott" noch mal reichlich Sonnenschein spendiert und viele Spontanurlauber an die Küsten lockt: Die Strandkorb-Vermieter haben das Ende der Saison bereits eingeläutet. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) brachten Mitarbeiter der Tourismuszentrale bereits Dutzende Strandkörbe ins Winterlager.

Die Genehmigung, die Körbe am Strand aufzustellen, endete landesweit Ende September. Nur in einigen Touristen-Gemeinden wie Timmendorfer Strand und Grömitz dürfen die Körbe bis Ende Oktober stehen bleiben. Insgesamt gibt es an Nord- und Ostsee schätzungsweise 300.000 Strandkörbe.

