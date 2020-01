Stand: 09.01.2020 15:56 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Glühwein illegal im Bach Düpenau entsorgt?

Größere Mengen Glühwein haben den Bach Düpenau in Schenefeld (Kreis Pinneberg) verunreinigt. Es handle sich dabei um Reste von Weihnachtsglühwein, teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag mit. Das alkoholhaltige Getränk sei auf dem Betriebsgelände einer ortsansässigen Firma in die Kanalisation geflossen. Gegen das Unternehmen wird nun ermittelt, weil der Glühwein möglicherweise illegal entsorgt wurde.

Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung

Die Polizei wurde am Dienstag von einem Zeugen alarmiert, der sah, wie an einem Wanderweg eine dunkle Flüssigkeit aus einem Rohr in den Bach floss. Polizisten und Feuerwehrleute stellten dann fest, dass es sich um Glühwein aus einem Regenwasserzulauf handelte. Ein Sprecher der Segeberger Polizei sagte NDR Schleswig-Holstein, das Unternehmen habe angegeben, es sei lediglich der Inhalt eines umgekippten Zehn-Liter-Kanisters ausgelaufen. Doch tatsächlich, so der Sprecher, sei die Menge des Glühweins deutlich größer gewesen. Deshalb zweifelt die Polizei an der Aussage des Unternehmers und leitete ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung und unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein. Wie viel Glühwein am Ende in der Düpenau landete, konnte nicht mehr nachvollzogen werden.

Keine Gefahr für die Gesundheit

"Da der Glühwein in der Düpenau von der Feuerwehr als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurde, wurde auf eine Sperre verzichtet", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Düpenau entspringt in Hamburg-Osdorf. Sie mündet bei Rellingen in die Mühlenau. Von dort fließt das Wasser über die Pinnau in die Elbe.

