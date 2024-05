Stand: 27.05.2024 14:47 Uhr Glückstadt: Überfall auf einen 22-Jährigen

In Glückstadt (Kreis Steinburg) ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein junger Mann überfallen worden. Der 22-Jährige wurde in der Straße Am Rethövel von drei Männern angesprochen, heißt es von der Polizei. Zwei der Männer sollen ihn gepackt und festgehalten haben, während der dritte nach Wertsachen suchte. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten ein goldenes Armband und den E-Scooter des jungen Mannes. Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 16:30 Uhr