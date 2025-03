Stand: 18.03.2025 07:48 Uhr Glückstadt: Ein Toter nach Wohnungsbrand

In Glückstadt im Kreis Steinburg ist bei einem Feuer ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten Beamte in der Nacht auf Dienstag (18.3.) auf ihrer Streife die Flammen im Obergeschoss eines Hauses bemerkt. 50 Kräfte der Feuerwehr waren etwa vier Stunden lang in der Königstraße im Einsatz. Dabei fanden sie die Leiche, vermutlich des Bewohners. Warum es brannte, ist noch unklar.

