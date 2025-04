Stand: 01.04.2025 12:39 Uhr Glücksburger wählen im Oktober neuen Bürgermeister

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) wird im Oktober dieses Jahres ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaberin Kristina Franke (CDU) tritt nach zwölf Jahren nicht mehr an. FDP und CDU schicken den ehemaligen Landtagsabgeordneten Kay Richert (FDP) ins Rennen. Der Südschleswigsche Wählerverband setzt auf seinen Fraktionsvorsitzenden Andrè Pastorff. Weiterer Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Glücksburg ist der parteilose Polizeihauptkomissar Jan Buck. Die Wahlvorschläge sind bis spätestens 18. August schriftlich bei der Stadt Glücksburg einzureichen. Am 12. Oktober wird gewählt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg