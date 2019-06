Stand: 15.06.2019 05:00 Uhr

"Jenetta" - Vom Wrack zur Siegerin

Sie ist seit langer Zeit wieder bei einer Regatta dabei: Die 80 Jahre alte "Jenetta" von der Werft Robbe & Berking. Erst Ende Mai war die 12er-Segeljacht vom Stapel gelaufen - zum zweiten Mal in ihrer Geschichte, nachdem sie aufwendig restauriert wurde. Denn das Boot lag lange auf dem Grund eines Sees in Kanada, bevor sie Werftbesitzer Oliver Berking vor einigen Jahren heben ließ. Beim Sterling Cup in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) hat sie bei den ersten beiden Renntagen brilliert: Sie belegte erst den zweiten Platz, bei der Tagesfahrt siegte sie sogar mit Abstand. "Ich hab mehrere Menschen gestern weinen sehen", sagt Berking, "ich gehörte auch dazu."

20.000 Arbeitsstunden für die Restaurierung

Dass die Jacht in irgendeiner Weise jemals wieder fahrtüchtig sein würde, war zum Moment der Bergung schwer vorstellbar. Der Eigner habe angerufen und gebeten, den "Müllhaufen" aus dem See zu bergen, erinnert sich Berking: "Wir sind da erst mal runtergetaucht und haben fotografiert und analysiert. Dann haben wir gesehen, dass man eigentlich nichts mehr retten kann als ein zwei Decksbalken und natürlich den 17-Tonnen-Bleikiel.

In Berkings Werft haben die Bootsbauer in die Hände gespuckt - mit Erfolg. Berking freut sich: "Wir haben anderthalb Jahre fast 20.000 Arbeitsstunden da reingesteckt, und als sie sich am ersten Renntag zur Seite legte und noch gar nicht so langsam war, waren wir alle ganz schön glücklich."

Erst seit Pfingsten segeltüchtig

Laut Werft ist die "Jenetta" mit fast 22 Metern eine der längsten 12er-Jachten, die jemals gebaut wurde. Insgesamt wiegt sie 27 Tonnen. Erst Pfingsten war der Mast gesetzt worden, erst damit war sie segeltüchtig. Dann ging die Crew zum ersten Mal gemeinsam an Bord - verhältnismäßig knapp vor Beginn der Regatta. Dennoch läuft es für die "Jenetta" und ihre Crew.

