Stand: 25.03.2019 14:35 Uhr

Glinde: Totes Baby war Frühgeburt

Das Baby, das am Freitag tot im Gellhornpark in Glinde (Kreis Stormarn) gefunden wurde, war vermutlich eine Frühgeburt im siebten Schwangerschaftsmonat. Der Todeseintritt liegt nach Schätzung der Rechtsmediziner einige Tage zurück. Das hat die Obduktion der Leiche ergeben. Weitere Ergebnisse werden wegen der laufenden Ermittlungen nicht öffentlich gemacht. Die Untersuchung war bereits am Freitagabend abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft Lübeck veröffentlichte die Ergebnisse aber erst am Montag.

Bisher nur wenige Hinweise

Auf den Zeugenaufruf von Freitag ist bisher nur eine einstellige Zahl von Hinweisen eingegangen, denen die Polizei nachgeht. Der Fokus der weiteren Ermittlungen liegt auf der Klärung der Identität des Kindes und der Kindseltern. Aktuell laufen molekulargenetische Untersuchungen zur Bestimmung des DNA-Schemas des Kindes.

Leichnam bei Aufräumaktion entdeckt

Der tote Säugling war am Freitagvormittag im Gellhornpark von Schülern des nahe gelegenen Schulzentrums Glinde entdeckt worden. Sie hatten eine Aufräumaktion durchgeführt und entdeckten dabei die Leiche. Der Körper war in ein blaues Handtuch gewickelt und teilweise verscharrt. Die Beamten sicherten vor Ort die Spuren.

Videos 01:31 Schleswig-Holstein Magazin Glinde: Babyleiche von Schülern entdeckt Schleswig-Holstein Magazin Bei einer Aufräumaktion in Gline ist am Freitag in der Nähe des Schulzentrums von Schülern die Leiche eines Säuglings gefunden worden. Video (01:31 min)

Ermittler suchen Zeugen

Die Schüler, die den Baby-Leichnam fanden, wurden von Notfallseelsorgern und einem Pastor betreut und konnten nicht vernommen werden, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Zu dem Schulzentrum der Kleinstadt am östlichen Hamburger Stadtrand gehören eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen nach Zeugen, die in den vergangenen zwei Wochen etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (0451) 13 10 entgegen.

Weitere Informationen Nach Fund von Baby-Leiche: Obduktion abgeschlossen Die Baby-Leiche, die Schüler am Freitag bei einer Aufräumaktion entdeckten, ist obduziert. Über die Ergebnisse der Untersuchung wollen die Ermittler am Montag beraten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2019 | 15:00 Uhr