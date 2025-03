Stand: 31.03.2025 07:43 Uhr Glinde: Feuerwehr nach Solar-Brand tagelang im Einsatz

Freitagnachmittag (28.03.) ist ein größerer Feuerwehreinsatz in Glinde im Kreis Stormarn gelaufen. Laut Feuerwehr geriet bei einem Einfamilienhaus der Dachstuhl in Brand. Bis in den frühen Sonnabendmorgen loderte das Feuer immer wieder auf - seitdem ist der Brand aber unter Kontrolle. Die zwei Anwohner samt Papagei konnten das Haus nach Angaben der Einsatzkräfte am Freitag rechtzeitig verlassen und sind bei Verwandten untergekommen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis Sonntagabend (30.03.) an, so ein Sprecher der Feuerwehr. Auch am Montagmorgen (31.03.) konnte er ein erneutes Wiederauflodern der Glutherde nicht ausschließen.

Solarmodul sorgt für Probleme

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil in den Dachziegeln ein Solarmodul eingearbeitet war. Die Einsatzkräfte mussten die Ziegel daher einzeln abreißen, um weitere Glutnester zu finden. Zwischenzeitlich waren rund 80 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen vor Ort. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angabe.

