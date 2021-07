Gleitschirmflieger abgestürzt? Große Suche in der Ostsee

Stand: 09.07.2021 11:59 Uhr

Großeinsatz am Abend in Scharbeutz (Kreis Ostholstein): Gesucht wurde ein Gleitschirmflieger, den mehrere Augenzeugen zuvor gesehen hatten. Er soll in die Ostsee gestürzt sein.