"Gault&Millau": Vier Küchenchefs aus SH auf Spitzenplätze Stand: 26.11.2020 20:12 Uhr Die Kritiker des "Gault&Millau" haben zahlreiche Spitzenköche in Deutschland mit ihren begehrten Kochmützen ausgezeichnet. Auch Schleswig-Holstein ist in der Gruppe der Top-Restaurants vertreten.

Gleich vier Gourmet-Köche in Schleswig-Holstein erhalten - wie bereits im Vorjahr - die landesbeste Bewertung: "Meierei Dirk Luther" in Glücksburg, das "Bodendorf's" und der "Söl’ring Hof" auf Sylt sowie das "Courtier" in Wangels (Kreis Ostholstein). Ihre Küchen bekamen 18 von 20 möglichen Punkten und damit eine Topbewertung im Restaurantführer "Gault&Millau". Demnach schaffte es auch die "Orangerie" in Timmendorfer Strand erneut mit 17 Punkten in die Gruppe der Top-Bewertungen nach dem französischen Schulnotensystem.

Zwei Restaurants neu dabei

Neu aufgenommen wurden dieses Mal aus Schleswig-Holstein "Das Grace" in Flensburg und das "Restaurant VAI" in Lübeck. Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit. Das Buch der Gastronomiekritiker Henri Gault und Christian Millau erschien erstmals 1969 in Frankreich. Für die aktuelle Ausgabe bewerteten anonym auftretende Tester insgesamt 1.000 Restaurants quer durch Deutschland.

