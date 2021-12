Glatteis sorgt in SH für zahlreiche Unfälle Stand: 27.12.2021 20:02 Uhr Überfrierende Nässe hat in Schleswig-Holstein am Montagabend für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Landesweit gab es laut Polizei zahlreiche Unfälle - auch auf Autobahnen.

Nach Angaben der Leitstellen gab es vor allem im Bereich der A1 zwischen Lübeck und Bargteheide gleich mehrere, zum Teil schwere Unfälle. Die Rettungskräfte sind noch vor Ort. Aktuell ist die A1 deshalb Richtung Süden zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe gesperrt. Auch im Rest des Landes kommt es aktuell vermehrt auf glatten Straßen zu Unfällen.

Auf der A21 zwischen Bad Segeberg und Bornhöved ereigneten sich ebenfalls einige Unfälle. Kurz hinter Trappenkamp in Fahrtrichtung Kiel kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und hängt halbseitig über die Leitplanke. Die A21 ist in diesem Bereich voll gesperrt.

Wetterexperte: Blitzeis möglich

NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache spricht von einer "gefährlichen Lage heute Nacht und am Morgen. Es könne in der zweiten Nachthälfte Blitzeis geben, so Wache. Es besteht Glatteisgefahr.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2021 | 20:00 Uhr