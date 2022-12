Glatteis sorgt für Unfälle in SH Stand: 19.12.2022 08:31 Uhr Die Straßen in Schleswig-Holstein sind am Montagmorgen gefährlich glatt. Viele Fahrzeuge kommen ins Rutschen.

Überfrierende Nässe und Eisregen haben am Montagmorgen in Schleswig-Holstein bereits zu ersten Unfällen geführt. Nach den winterlichen Tagen mit Schnee und Dauerfrost regnet es vielerorts und der Regen gefriert sofort, wenn er auf den gefrorenen Boden trifft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwettewarnung für Schleswig-Holstein herausgegeben. Viele Menschen, die an diesem Morgen in Schleswig-Holstein unterwegs sind, kommen ins Rutschen.

Ortssuche Postleitzahl oder Ort suchen Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen Legende

Auch Radfahrer stürzen

So rutschte am Montagmorgen auf der B430 bei Plön ein Lkw in den Graben, wie die Polizei mitteilte. In Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gab es einen Unfall, in Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) fuhren zwei Autos ineinander. Im Großraum Niebüll (Kreis Nordfriesland) hatten Busse der Autokraft am Morgen Verspätung. Laut Polizei waren sie aufgrund der Glätte teilweise nicht vom Betriebshof runtergekommen. Die Glätte ist aber nicht nur für Autos und Lastwagen gefährlich. Unter anderem stürzten rund um Lübeck laut Polizei Radfahrer oder E-Scooter-Fahrer.

ADAC und DWD: Auto besser stehen lassen

Alexandra Kruse vom ADAC riet Autofahrern zu einem angepassten Fahrstil. "Man muss langsam fahren, ganz behutsam mit Gas und Bremse umgehen. Das ist ganz wichtig. Aber wenn es wie jetzt tatsächlich diesen Eisregen gibt und man ist unterwegs, wird davon überrascht, ist es ja fast das Beste, das Auto wirklich ranzufahren und auf den Streudienst zu warten." Auch der DWD mahnte, Autofahrer sollten sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen. Wichtig seien unter anderem vorausschauendes Fahren und genügend Abstand. Nach Möglichkeit sollten aktuell der Aufenthalt im Freien und unnötige Fahrten vermieden werden, so der DWD.

Die Schule fällt in Schleswig-Holstein übrigens nicht aus. In anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Niedersachsen, gibt es dagegen Unterrichtsausfall.

Die Wetterverhältnisse können auch den öffentlichen Personennahverkehr beeinträchtigen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren.

Weitere Informationen Glatteis im Norden: Schulausfälle und tödlicher Unfall auf A27 Bei Walsrode starb ein 25-jähriger Autofahrer. Auf den Straßen ist Vorsicht geboten: Es gibt bereits zahlreiche Unfälle. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2022 | 08:30 Uhr