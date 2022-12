Glatteis in SH: Blechschäden und Knochenbrüche Stand: 19.12.2022 12:47 Uhr Die Straßen in vielen Teilen Schleswig-Holsteins sind auch am Montagmittag noch gefährlich glatt. Viele Fahrzeuge kommen ins Rutschen.

Überfrierende Nässe und Eisregen führen seit dem Morgen in Schleswig-Holstein zu Unfällen. Nach den winterlichen Tagen mit Schnee und Dauerfrost hat es vielerorts geregnet, der Regen gefriert, wenn er auf den kalten Boden trifft, es bildet sich Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwettewarnung für Schleswig-Holstein herausgegeben, die weiterhin gilt. Viele Menschen, die in Schleswig-Holstein unterwegs sind, kommen ins Rutschen.

Lkw kommen nicht vorwärts

Die 23 Straßenmeistereien des Landes sind momentan im Dauereinsatz. Auf den Autobahnen und Bundesstraßen sieht die Situation laut der Polizeileitstellen momentan ganz gut aus, dennoch kann es jederzeit überall glatt werden. Daher sind einige Fahrzeuge im Laufe des Tages bereits in Leitplanken gerutscht. Auch Lkw kamen nicht vom Fleck, weil es einfach zu glatt ist. Die Kreise Pinneberg, Storman, Herzogtum Lauenburg - also die südlichen Landesteile - seien von der Glätte stärker betroffen, sagt die Polizei. In Hamburg gab es am späten Vormittag eine Warnung vor Blitzeis.

Geh- und Radwege sind Rutschbahn

Deutlich gefährlicher ist es aktuell für Fußgänger und Radfahrer. Ihre Wege sind teilweise regelrechte Rutschbahnen, am Mittag gab es schon einige Personen, die in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Bei der Diako in Flensburg werden schon 25 Patienten mit Knochenbrüchen und anderen Verletzungen behandelt. Im Westküstenklinikum Heide sind es - noch - eine Handvoll Menschen, die bei Glatteis gestürzt sind. In Lübeck kam es auch zu Stürzen mit E-Scootern.

ÖPNV unterschiedlich stark betroffen

Wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte sich vor der Fahrt informieren, ob die Verbindung eingehalten wird. Man muss damit rechnen, dass nicht alles reibungslos läuft. Die Kieler Verkehrsgesellschaft zum Beispiel fährt nur eingeschränkt. Laut Kreisverwaltung gibt es im Kreis Dithmarschen bislang keine Ausfälle im Busverkehr.

ADAC und DWD: Auto besser stehen lassen

Alexandra Kruse vom ADAC riet Autofahrern zu einem angepassten Fahrstil. "Man muss langsam fahren, ganz behutsam mit Gas und Bremse umgehen. Das ist ganz wichtig. Wenn es Eisregen gibt und man ist unterwegs und wird davon überrascht, ist es das Beste, das Auto ranzufahren und auf den Streudienst zu warten." Auch der DWD mahnte, Autofahrer sollten sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen. Wichtig seien unter anderem vorausschauendes Fahren und genügend Abstand. Nach Möglichkeit sollten aktuell der Aufenthalt im Freien und unnötige Fahrten vermieden werden, so der DWD.

Kinder in Schule lassen

Die Schule ist in Schleswig-Holstein übrigens nicht ausgefallen. Das Bildungsministerium weißt auf seiner Webseite aber darauf hin, dass Kinder länger in der Schule betreut werden, wenn keine Busse fahren oder ein sicherer Heimweg nicht gewährleistet werden kann.

