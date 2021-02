Glatte und verschneite Straßen in SH - Unwetterwarnung für Ostholstein Stand: 09.02.2021 06:41 Uhr Schnee und Glätte sorgen auch heute morgen in Teilen Schleswig-Holsteins für schwierige Straßenverhältnisse.

Die A21 war nach Informationen des NDR Schleswig-Holstein am frühen Dienstagmorgen auf Teilen noch ungeräumt. Autos und Lkw mussten sehr langsam über die glatte und verschneite Autobahn fahren. In Südholstein liegt nach Angaben eines Polizeisprechers eine feste Schneedecke von drei bis fünf Zentimetern. Auf der A7 gab es zwei Unfälle: Bei Kaltenkirchen fuhr beispielsweise ein Lkw in die Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Am Hafen in Travemünde sank laut Polizei ein vertäuter Fischkutter. Vermutlich hatte der Sturm das Boot gegen die Hafenmauer gedrückt. Nur noch seine Masten sind jetzt zu sehen.

Lake-Effekt sorgt für regionale Unterschiede

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es heute in Teilen Schleswig-Holsteins weiter schneien - vor allem in Ostholstein. Bis zu 40 Zentimeter Schnee könnten es bis zum Abend werden. Dort gilt eine Unwetterwarnung für Dienstag. Die Temperaturen liegen bei minus zwei Grad. Besonders an der Ostsee sei zudem mit stürmischen Böen zu rechnen.

Für die Schneefälle ist laut Meteorologen der sogenannte Lake-Effekt verantwortlich: Sturmböen bringen Feuchtigkeit von der See, die über Land als Schnee niedergeht. Dadurch lasse sich auch erklären, warum in manchen Landesteilen große Mengen abschneien und in anderen nicht - so war am Montag vor allem der Norden Schleswig-Holsteins betroffen.

Weitere Schneeschauer bis Donnerstag

Laut Vorhersage müssen die Schleswig-Holsteiner bis Donnerstag mit weiteren Schneeschauern rechnen, während die Temperaturen weiter sinken sollen. Den Informationen des DWD nach bleibt die stabile Wetterlage mit hohem Luftdruck und dem Zufluss kalter Luft noch mindestens eine Woche bestehen.

Von Sonnabend an soll es mehr Sonnenschein geben. Experten warnen weiter davor, die zufrierenden Teiche und Seen zu betreten - das Eis könnte noch zu brüchig sein, ohne dass es so aussieht.

