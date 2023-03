Glatte Straßen sorgen für Unfälle in Schleswig-Holstein Stand: 08.03.2023 08:56 Uhr Schneefall und glatte Straßen haben am frühen Morgen zu mehreren Unfällen in Schleswig-Holstein geführt - Vor allem in Norden haben nach Angaben der Polizei Autofahrer mit schlechten Straßenverhältnissen zu kämpfen.

Seit der Nacht gibt es durch Glätteunfälle Probleme auf den Straßen im Land. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die A7 auf Höhe der Hüttener Berge aufgrund einer Lkw-Bergung aktuell in Richtung Süden voll gesperrt.

Ebenfalls auf der A7 zwischen Schuby und Tarp (Schleswig-Flensburg) laufen nach einem Unfall die Bergungsarbeiten. Dort muss ein Lkw geborgen werden. Schon am frühen Morgen in Höhe Sieverstedt war dort ebenfalls ein Lkw in Richtung Norden von der Fahrbahn abgekommen, ebenso in Fahrtrichtung Süden in Höhe Oeversee - auch dort ist ein Lastwagen gegen 5.30 Uhr aufgrund der Straßenglätte in den Graben gerutscht. In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg hat die Leitstelle insgesamt rund 20 Unfälle gemeldet. Dabei wurden mehrere Menschen leicht verletzt.

A1 und A21 wieder frei

Die A1 zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe im Kreis Stormarn ist nach Angaben der Leitstelle wieder frei. Ein mit Heizöl betankter Laster ist auf der glatten Fahrbahn in den Graben gerutscht und zur Seite gekippt. Für die Zeit der Bergung war nur eine Fahrspur frei, der Verkehr stockte zeitweise auf fünf Kilometern.

Auch die A21 zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe im Kreis Stormarn war am Morgen für Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Ein Lkw war um kurz nach 3 Uhr in der Nacht in die Mittelleitplanke geraten und auf die Seite gekippt. An beiden Unfallstellen mussten Spezielfahrzeuge angefordert werden, um Diesel abzupumpen, verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2023 | 08:00 Uhr