Stand: 31.03.2025 20:45 Uhr Girls und Boys Day: Freie Plätze an der Westküste in SH

Wer zum Girls' und Boys' Day am Donnerstag spontan nach einem Platz sucht, hat noch einige Auswahlmöglichkeiten: Es gibt an der Westküste in Schleswig-Holstein weiterhin freie Plätze. So können sich Mädchen noch bis Mittwoch zum Beispiel bei Christiansen Elektronik in Meldorf als Elektrotechnikerin oder in Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) als Fachinformatikerin beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostseekanal anmelden. Und auch die Stadt Heide hat noch einen Platz im Bereich Bauingenieurwesen frei. Jungs können sich noch bis Dienstag zum Beispiel in Meldorf bei Aldra als Kaufmann für Büromanagement oder in Husum (Kreis Nordfriesland) bei Fielmann als Augenoptiker melden.

Der Girls' Day findet bundesweit einmal im Jahr statt und soll Mädchen dazu animieren, in von Männern dominierte Berufe reinzuschnuppern. Seit einigen Jahren gilt dieser Tag als Boys' Day auch für Jungs: Sie sind dazu aufgerufen, klassische Frauenberufe auszuprobieren. Einen Überblick über die Angebote der Region finden Sie unter www.girls-day.de und www.boys-day.de.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 09:30 Uhr