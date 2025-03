Stand: 31.03.2025 05:56 Uhr Girls' and Boys' Day: Hier gibt es noch offene Stellen

Es gibt noch freie Plätze beim bundesweiten Girls`and Boys`Day am Donnerstag (03.04). Sowohl in Flensburg, Kreis Nordfriesland als auch im Kreis Schleswig-Flensburg werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Manche Unternehmen mussten ihre Aktionen für den bundesweiten Girls' and Boys Day schon ausfallen lassen, weil sich bislang zu wenig oder gar keine Teilnehmenden beworben haben. Das ergab eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein. Wer also kurzfristig noch Lust hat, findet in allen Branchen noch genügend freie Plätze. Infos dazu gibt es auf girls-day.de oder boys-day.de.

Mädchen lernen am Girls’ Day Berufe oder Studienfächer kennen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Das ist zum Beispiel in den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaft oder Technik der Fall. Jungen hingegen schnuppern im Rahmen des Boys‘Day in Berufe oder Studienfächer rein, in denen der Männeranteil unter 40 Prozent liegt, z.B. in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder Dienstleistung.

