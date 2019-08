Stand: 16.08.2019 13:33 Uhr

Giffey und Günther unterzeichnen "Gute-Kita-Gesetz"

Schleswig-Holstein und der Bund haben die Verwendung von Bundesmitteln für eine bessere Kita-Betreuung jetzt offiziell geregelt. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landes-Familienminister Heiner Garg (FDP) haben am Freitag in Kiel den Vertrag dazu unterzeichnet. Schleswig-Holstein soll vom Bund bis zum Jahr 2022 zunächst 191 Millionen Euro erhalten. Und auch darüber hinaus werde es Unterstützung geben, erklärte Giffey: "Die gute frühkindliche Betreuung und Bildung ist eine nationale Zukunftsaufgabe. Da müssen sich alle unterhaken - von der Kommune über das Land bis zum Bund."

Im Herbst soll alles unter Dach und Fach sein

Für alle 16 Länder zusammen bringt der Bund 5,5 Milliarden Euro auf. Giffey zufolge werden im Herbst die Verträge mit allen Ländern geschlossen sein. Dann könnten die Mittel fließen. Dass sich der Bund auch über 2022 hinaus finanziell an der frühkindlichen Bildung in den Kitas beteiligen wird, hatte das Bundeskabinett bereits am 10. Juli beschlossen. Das wurde aber bisher öffentlich kaum wahrgenommen.

Giffey: Gemeinsam für gute Kita-Betreuung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.08.2019 13:00 Uhr Autor/in: Uwe Nieber Bundesfamilienministerin Giffey sieht in der guten frühkindlichen Betreuung und Bildung eine nationale Zukunftsaufgabe. Der Bund werden sich auch über 2022 hinaus engagieren.







