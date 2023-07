Gewitter in SH: Mehrere Blitzeinschläge im Südwesten Stand: 10.07.2023 12:17 Uhr Bei dem Gewitter, das heute morgen über Schleswig-Holstein hinweggezogen ist, sind im Südwesten des Landes mehrere Brände entstanden - womöglich durch Blitzeinschläge. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

In Mooregge im Kreis Pinneberg ist am Montag ein reetgedecktes Haus in Brand geraten. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Möglicherweise habe ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst. Menschen waren den Angaben zufolge zunächst nicht in Gefahr. Mehrere Feuerwehren versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bekommen - etwa 100 Kräfte waren dort am Mittag noch immer im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Einsatzleitstelle West die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.

Zwei weitere Reetdach-Brände

Auch im Kreis Dithmarschen fingen laut Leitstelle West zwei Reetdachhäuser vermutlich nach Blitzeinschlägen Feuer. In Büsum konntenrund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr das Haus retten, in Pahlen stand ebenfalls ein Haus in Flammen -und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Es waren etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Dithmarschen