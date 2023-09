Getreidesilo-Brand in Wesselburen eingedämmt - Brandwache hält Stellung Stand: 01.09.2023 19:11 Uhr Der Feuerwehreinsatz in Wesselburen läuft weiter. Mithilfe von Stickstoff haben Feuerwehrleute am Freitag viele Glutnester im Silo gelöscht. Rund 30 Einsatzkräfte halten weiterhin Brandwache.

Beendet ist der Einsatz noch nicht, aber der Brand eines Getreidesilos in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) gilt als fast vollständig eingedämmt. Es gibt laut Feuerwehr noch einige Schwelbrände, die die Einsatzkräfte mit Stickstoff bearbeiten. Noch sind etwa 30 Einsatzkräfte vor Ort. Am Freitagnachmittag lagen die Temperaturen im Silo den Angaben zufolge bei etwa 20 Grad. In den vergangenen Tagen waren es 600 bis 700 Grad.

"Cobra" im Einsatz

Seit Dienstag brennt es in dem Getreidesilo. Am Donnerstag löschten die Einsatzkräfte mithilfe von "Cobra". Mithilfe des Löschgeräts, das normalerweise bei Schiffsbränden eingesetzt wird, konnten die Feuerwehrleute von außen zum Brandherd vordringen und ihn bekämpfen, sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg, Dennis Renk. Durch eine spezielle Düse wird Wasser unter hohem Druck und vermischt mit einem Schneidmittel ausgestoßen, sodass der Wasserstrahl durch Baumaterialien schneidet. So konnte sich die Feuerwehr gezielt Zugang verschaffen.

Seit Dienstagmorgen brennt das Getreidesilo in Wesselburen

Am Dienstag war der Turm, in dem rund 30 Tonnen Getreide lagerten, in Brand geraten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte das Gebäude sogar einstürzen. Verletzt wurde bei dem Feuer bislang niemand. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

