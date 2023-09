Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Feuerwehr optimistisch Stand: 01.09.2023 07:44 Uhr Der Feuerwehreinsatz in Wesselburen läuft auch heute weiter. Am Vormittag soll Stickstoff eingeleitet werden. Die Feuerwehr ist zuversichtlich, den Brand im Laufe des Tages gelöscht zu haben.

Seit vier Tagen brennt es inzwischen in einem Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen). Am Donnerstag kam dann das Löschgerät "Cobra" zum Einsatz. Das wird eigentlich nur benutzt, wenn es auf einem Schiff brennt. Doch für den Einsatz am Silo war es ebenfalls hilfreich, denn damit konnten die Feuerwehrleute von außen zum Brandherd vordringen und ihn bekämpfen, sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg, Dennis Renk. Durch eine spezielle Düse wird Wasser unter hohem Druck und vermischt mit einem Schneidmittel ausgestoßen, sodass der Wasserstrahl durch Baumaterialien schneidet. So konnte sich die Feuerwehr gezielt Zugang verschaffen.

Sprecher: "Keine großartige Brand- oder Rauchentwicklung mehr"

Die Feuerwehr ist zufrieden: "Die Löschmaßnahmen, die eingeleitet worden sind, haben Erfolg gezeigt", sagte Renk am Freitagmorgen. "Wir haben also keine großartige Brand- oder Rauchentwicklung mehr. Auch die Temperaturen sind weitestgehend zurückgegangen." In der Nacht seien außerdem viele Kontrollen durchgeführt worden, die Lage sei nun statisch.

Stickstoff soll restlichen Glutnestern Sauerstoff entziehen

Im Laufe des heutigen Vormittags soll nun Stickstoff in den Turm eingeleitet werden, um den noch vorhandenen Glutnestern den Sauerstoff zu entziehen. Über den Tag wird dann noch eine Brandwache vor Ort sein, um die Entwicklungen zu beobachten. "Wir hoffen, dass wir am Nachmittag 'Feuer aus' melden können", sagte Renk.

Videos 3 Min Getreidesilo in Wesselburen brennt weiterhin Seit Dienstagnacht brennt der 40 Meter hohe Silo. 400 Frauen und Männer der Feuerwehr sind seitdem im Einsatz gewesen. 3 Min

Diese Meldung war auch am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich schon einmal gekommen. Doch dann loderten die Flammen in dem Silo wieder auf. Das sei heute in dieser Form nicht mehr zu befürchten, sagte Feuerwehrsprecher Renk. Die Löscharbeiten seien so weit fortgeschritten, dass man guter Dinge sei.

Seit Dienstagmorgen brennt das Getreidesilo in Wesselburen

Am Dienstag war der Turm, in dem rund 30 Tonnen Getreide lagerten, in Brand geraten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte das Gebäude sogar einstürzen - doch diese Gefahr konnte gebannt werden. Verletzt wurde bei dem Feuer bislang niemand. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen