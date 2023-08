Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Feuer ist aus Stand: 31.08.2023 09:17 Uhr Fast zwei Tage lang brannte in Wesselburen ein 40 Meter hohes Getreidesilo. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig - mittlerweile konnte die Feuerwehr den Brand im Trocknungslager löschen.

Am Morgen vermeldet ein Feuerwehrsprecher in Pinneberg den Erfolg: "Das Feuer in der Trocknungsanlage ist aus." In der Nacht konnte das Feuer in einem Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) schließlich gelöscht werden. Bereits am Dienstag war der Turm, in dem rund 30 Tonnen Getreide lagerten, in Brand geraten. Seitdem waren insgesamt 500 Einsatzkräfte vor Ort - zeitweise waren 200 Frauen und Männer gleichzeitig mit den schwierigen Löscharbeiten beschäftigt. Auch sah es zwischenzeitlich so aus als könnte das Gebäude sogar einstürzen - doch diese Gefahr konnte am Mittwoch gebannt werden.

Am Mittwochabend gelang es der Feuerwehr, im Inneren des Turms Schieber zu öffnen und darüber glühendes Getreide abzuleiten, so ein Sprecher der Feuerwehr. In vorbereiteten Containern wurde das Getreide aufgefangen und gelöscht. Anschließend war es möglich, den Brand auch im Turm unter Atemschutz zu bekämpfen. In der Nacht zu Donnerstag gelang es den 100 Feuerwehrleuten im Einsatz dann auch, die letzten Glutnester im Speicher zu löschen.

VIDEO: Silo-Brand in Wesselburen: Temperaturen deutlich gesunken (1 Min)

Weiterhin thermische Auffälligkeiten

Die Temperaturen im Silo lagen zeitweise bei 600 bis 700 Grad. Nun gebe es noch thermische Auffälligkeiten in zwei Kammern des Getreidesilos: "Würde man hier Sauerstoff einbringen, würde es das Feuer entfachen", so die Feuerwehr. Diese beiden und eine dazwischenliegende Kammer werden nun von den Einsatzkräften überwacht. Im Laufe des Vormittags sollen Ingenieure die Temperaturmessungen bewerten. Ersten Plänen zufolge soll CO2 in die Kammern gepumpt und so der Sauerstoff verdrängt werden. Dann könne das Getreide gefahrlos abgelassen werden.

Viele Freiwillige machen Überwachung möglich

Nur durch die vielen Freiwilligen war es möglich, den Brand durchgehend mit einer hohen Personenanzahl zu überwachen. Laut Sebastian Kimstädt, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg, kamen die rund 350 Einsatzkräfte, die in Schichten an der Einsatzstelle arbeiteten, aus verschiedenen Feuerwehren von Hamburg bis zur dänischen Grenze.

Evakuierung in Wesselburen am Dienstag

Am Dienstagmittag hatten etwa 50 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen müssen, weil Experten befürchteten, dass der Turm einstürzen würde. Die Feuerwehr zog einen Großteil aus dem direkten Gefahrenbereich ab. Stunden später kam die Entwarnung. Auch die zeitweise gesperrte Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum wurde wieder freigegeben.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

