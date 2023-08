Getreidesilo-Brand in Wesselburen: Erste Erfolge beim Löschen Stand: 30.08.2023 19:40 Uhr Seit der Nacht zu Dienstag brennt in Wesselburen ein 40 Meter hohes Getreidesilo. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Mittlerweile konnte die Feuerwehr aber mit dem Inneneinsatz im Turm beginnen.

Es gibt mittlerweile kleine Erfolge beim Löschen des Silobrands in Wesselburen (Kreis Dithmarschen). Am Mittwochabend konnten im Inneren des Turms Schieber geöffnet werden. Damit kann glühendes Getreide abgeleitet werden, so ein Sprecher der Feuerwehr. In vorbereiteten Containern wird das Getreide aufgefangen und gelöscht. Inzwischen kann dadurch auch im Turm unter Atemschutz gelöscht werden. Diese Arbeiten werden über Nacht noch fortgeführt. Aktuell sind 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Getreidesilo in Wesselburen brennt inzwischen seit mehr als 35 Stunden.

Einsturzgefahr des Silos scheint gebannt

Eine Einsturzgefahr des Gebäudes, wie sie noch am Dienstag zeitweilig befürchtet wurde, besteht laut Feuerwehr nicht mehr. Es könnten jedoch im Inneren des Silos Decken einstürzen, hieß es. Am Vormittag waren etwas mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor Ort.

Viele Freiwillige machen Überwachung möglich

Nur durch die vielen Freiwilligen ist es möglich, den Brand durchgehend mit einer hohen Personenanzahl zu überwachen. Laut Sebastian Kimstädt, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg, kommen die rund 350 Einsatzkräfte, die in Schichten an der Einsatzstelle arbeiten, aus verschiedenen Feuerwehren von Hamburg bis zur dänischen Grenze.

Evakuierung in Wesselburen am Dienstag

Am Dienstagmittag hatten etwa 50 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen müssen, weil Experten befürchteten, dass der Turm einstürzt. Die Feuerwehr zog einen Großteil aus dem direkten Gefahrenbereich ab. Stunden später kam die Entwarnung. Auch die zeitweise gesperrte Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum wurde wieder freigegeben.

Auf Fehmarn dauerten Löscharbeiten eine Woche

Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Wie lange die Löscharbeiten an dem Silo noch dauern werden, ist unklar. Bei einem Silobrand auf Fehmarn vor gut einem Jahr hatte es eine Woche gedauert, bis das Feuer vollständig gelöscht war.

