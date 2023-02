Getötete Rendsburgerin: Verdächtiger in U-Haft Stand: 12.02.2023 20:52 Uhr Eine seit Tagen vermisste 42-Jährige aus Rendsburg wurde am Sonnabend tot aufgefunden. Sie kam gewaltsam zu Tode. Tatverdächtig ist ein Angehöriger.

Nach dem Fund einer Leiche im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Sonntag ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 60 Jahre alten Mann erlassen worden. Der Rendsburger sei dringend tatverdächtig, seine Angehörige getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt wird wegen Mordes.

Frau starb an Stichverletzungen

Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine seit Tagen vermisste 42-Jährige aus Rendsburg. Sie starb nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft durch Stichverletzungen. Das ergab eine rechtsmedizinische Untersuchung in Kiel.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Tatverdächtige wurde laut Staatsanwaltschaft bereits am Sonnabend festgenommen. In welchem Verwandtschaftsverhältnis er genau der Getöteten steht, ist derzeit nicht bekannt. Es gebe noch keine Erkenntnisse zu den Hintergründen beziehungsweise Motiven der Tat, hieß es von den Ermittlerinnen und Ermittlern.

Spaziergänger hatten die Tote am Sonnabendmittag in der Nähe von Klein Bennebek und Börm (Kreis Schleswig-Flensburg) gefunden. Zuvor hatte die Polizei seit Tagen im Raum Rendsburg nach der 42 Jahre alten Frau gesucht. Sie war zuletzt am 1. Februar gesehen worden, als sie ihre Kinder zur Schule brachte.

