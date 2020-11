Getötete Frau in Schuby: Ehemann tatverdächtig Stand: 13.11.2020 13:23 Uhr Nach der Obduktion der aus einem Feuer geborgenen Frauenleiche in Schuby bei Schleswig hat sich der Verdacht auf eine Gewalttat erhärtet. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat jetzt Haftbefehl gegen den Ehemann beantragt.

Der Ehemann ist aus Sicht der Ermittler dringend tatverdächtig. Die Obduktion hat den anfänglichen Verdacht bestätigt, dass der Tod der 41 Jahre alten Frau durch äußere Gewalt verursacht wurde. Gegen den 47-Jährigen sollte noch am Freitag Haftbefehl wegen dringenden Verdachts eines Tötungsdeliktes beantragt werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sprecherin Inke Dellius sagte NDR Schleswig-Holstein, es sei auszuschließen, dass noch eine andere Person zur fraglichen Zeit in der Wohnung war.

Der 47-Jährige noch nicht vernehmungsfähig

Nach einem Brand in dem Haus hatten Einsatzkräfte am Mittwoch die Frauenleiche entdeckt. Sie wies erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und Verletzungen am Oberkörper auf. Der 47-jährige Mann des Opfers wurde aus dem Haus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Wie das Feuer entstand, ist noch nicht bekannt. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der Beschuldigte es gelegt hat. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befindet sich der Tatverdächtige mittlerweile außer Lebensgefahr, konnte aber noch nicht zur Sache vernommen werden.

