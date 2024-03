Stand: 19.03.2024 11:20 Uhr Getötete Frau in Lübeck: Prozess gegen Sohn hat begonnen

Am Landgericht Lübeck hat am Dienstag der Prozess gegen einen 25-Jährigen begonnen, der im September vergangenen Jahres seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung in der Lübecker Innenstadt getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft Lübeck wirft dem jungen Mann Totschlag vor. Am Tattag hatte die Mutter mehrfach die Polizei kontaktiert, weil sie sich von ihrem Sohn bedroht fühlte. Der damals 24-Jährige soll nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Tag vor der Tat aus einer Klinik entlassen worden sein. Er war aufgrund einer Fremd- und Eigengefährdung eingewiesen worden.

