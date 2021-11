Gesundheitsminister Garg will wieder kostenlose Corona-Tests Stand: 08.11.2021 08:32 Uhr Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich für die Wiedereinführung von kostenlosen Corona-Tests ausgesprochen.

"Ich glaube, wir müssen eine Entscheidung aus der Vergangenheit miteinander korrigieren, um gut durch Herbst und Winter zu kommen: Ich teile und unterstütze die Forderung nach Wiedereinführung kostenfreier Bürgerinnen- und Bürgertests für alle", sagte Garg am Sonntag in einem Interview in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

FDP, SSW und Lange auch für kostenlose Schnelltests

Corona-Schnelltests müssen seit dem 11. Oktober bundesweit meist selbst bezahlt werden. Generell gratis sind sie noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können - darunter Kinder unter zwölf Jahren. Nach dem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hatten sich in Schleswig-Holstein bereits FDP, SSW und Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) für kostenlose Bürgertests ausgesprochen.

