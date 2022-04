Gestohlener Tafel-Transporter aus Kropp wieder da Stand: 29.04.2022 17:48 Uhr In der Nacht zu Montag war das Fahrzeug gestohlen worden. Dank eines Zeugenhinweises ist es jetzt wieder beim rechtmäßigen Besitzer.

Das war ein Schock für die Mitarbeiter der Tafel der Johanniter in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg), als sie am Montag feststellen mussten, dass ihr Transporter gestohlen worden war. Unter anderem Dank der Berichterstattung von NDR Schleswig-Holstein ist das Fahrzeug jetzt wieder da. Ein Zeuge hatte den Transporter entdeckt und die Polizei informiert. Nach Angaben von Tafelleiter Ulrich Fels ist das Auto unbeschädigt - allerdings fehlt der Schlüssel. Jetzt muss ein Ersatzschlüssel organisiert und die Schließanlage neu programmiert werden. Eine komplett neue Schließanlage würde sich bei dem relativ alten Transporter nicht lohnen, so Fels.

Täter ist Tafel-Kunde

Die Polizei hat auch den Dieb gefasst, erzählt der Tafelleiter: "Das ist wirklich perfide: Das ist ein Kunde von uns. Das ist unfassbar." Der Mann hatte nicht nur den Wagen gestohlen, sondern auch Süßigkeiten und Getränke mitgehen lassen - die Waren sollen laut Fels in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellt worden sein.

Team ist von Hilfsbereitschaft überwältigt

Begeistert zeigt sich das Team der Tafel Kropp aber von der Hilfsbereitschaft im Ort. Noch am Tag des Diebstahls hatte der Bauhof ein Fahrzeug zum Transport von Waren zur Verfügung gestellt. Auch das Autohaus Thomsen in Kropp hatte sich spontan gemeldet und der Tafel kostenfrei einen VW Crafter überlassen. "Wir danken allen Beteiligten für die schnelle Unterstützung. Hier im Ort erfahren wir oft eine unglaubliche Hilfesbereitschaft", betont Fels. Auch Johanniter-Vorstand Christian Pagel ist nach Kropp gekommen, um ebenfalls persönlich zu danken: "Unsere Tafelarbeit wird durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit erst möglich. Das ist sehr wertvoll. Und die spontane Hilfsbereitschaft, die wir jetzt hier erlebt haben, ist ebenfalls großartig. Dafür bedanken wir uns herzlich – auch im Namen unserer Tafelkunden."

