Gestank in Bad Segeberg - Lkw verliert Fischladung

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) stank es am Montagmorgen in weiten Teilen der Innenstadt nach Fisch. Ein mit Fisch beladener Lkw hatte bereits am Sonntagabend einen Teil seiner Ladung an einer Tankstelle in der B206 verloren, so ein Sprecher der Polizei. Mehrere Autos seien anschließend über den Fisch gefahren und hätten so den Geruch in der Innenstadt verteilt.

Der Bauhof Bad Segeberg wurde gegen 5 Uhr gerufen und sammelte nach eigenen Angaben ungefähr acht Eimer Fisch ein. Danach wurde eine externen Firma mit der Reinigung der Bundesstraße beauftragt. Das hatte im beginnenden Berufsverkehr für Stau und Verzögerungen gesorgt.

