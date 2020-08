Stand: 05.08.2020 13:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Geständnis: Ex-Freundin im Hotelzimmer erwürgt

Ein 25 Jahre alter Mann hat vor dem Kieler Landgericht gestanden, dass er seine Ex-Freundin in einem Hotelzimmer in Rendsburg erwürgt hat. Vorausgegangen war seinen Angaben zufolge ein Streit um das gemeinsame Baby. Seine 28-jährige Ex-Freundin habe ihm erklärt, dass er kein Recht habe, den Jungen regelmäßig zu sehen. Vor Gericht schilderte der Angeklagte, wie er von hinten den Oberarm um den Hals der Frau gelegt und zugedrückt habe. "Ich wollte nur, dass sie ruhig ist", sagte er am Mittwoch rund sechs Monate nach der Tat. Als er losgelassen habe, sei sie direkt nach vorne auf das Gesicht gefallen, schilderte der Angeklagte weiter. Ihr Körper habe noch gezittert, "dann ist sie still geworden". Er habe die Tat nicht gewollt, sagte er: "Ich weiß nicht, wie das passieren konnte." Die Anklage legt ihm Totschlag zur Last. Der Prozess wird fortgesetzt, das Urteil könnte am 31. August fallen.

Mann war schon vorher gewalttätig

Die Tat geschah am 13. Februar. Der Mann soll sich gegen 3 Uhr nachts mit seiner Ex-Partnerin in dem Hotel getroffen haben. Er verstieß damit bereits gegen Auflagen, denn er hätte sich laut Staatsanwaltschaft dem Opfer nicht nähern dürfen. Die Frau hatte wegen vorheriger Übergriffe eine Gewaltschutzanordnung erwirkt, gegen die er bereits mehrfach verstoßen hatte. Dennoch soll die 28-Jährige dem Treffen zugestimmt haben. Der Angeklagte soll nach der Tat selbst den Notruf gewählt haben. Als die Rettungskräfte eintrafen, lag die Frau leblos auf dem Boden, das erst sechs Monate alte Baby unversehrt daneben. Es kam sofort in eine Pflegefamilie.

Junge Mutter erwürgt: Prozess startet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler Ein 25 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Kiel verantworten - die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Er soll seine 28-jährige Ex-Partnerin erwürgt haben.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2020 | 13:00 Uhr