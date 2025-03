Stand: 12.03.2025 14:05 Uhr Generationenwechsel bei der Nord-Ostsee-Sparkasse

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Nord-Ostsee-Sparkasse wird Vorstandschef Thomas Menke Mitte 2026 aus dem Unternehmen ausscheiden. Seine Mission sieht er als erfüllt, die einst finanziell angeschlagene Nospa sei heute wirtschaftlich stark und unabhängig. Seine Nachfolgerin wird Frauke Hegemann, frühere Vorstandsvorsitzende der comdirect bank AG. Die 49-Jährige übernimmt ab Juli zunächst den stellvertretenden Vorsitz und wird Anfang kommenden Jahres dann neue Vorstandschefin. Die Nospa gehört zu den größeren Sparkassen in Deutschland und hat ihren Sitz in Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum (Kreis Nordfriesland).

