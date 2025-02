Stand: 13.02.2025 16:18 Uhr Gemeindevertretung Lieth beschließt Fläche für Großbatteriespeicher

Die Gemeindevertretung in Lieth (Kreis Dithmarschen) hat am Mittwoch einem Bebauungsplan für ein Gebiet zugestimmt, auf dem künftig ein Großbatteriespeicher entstehen soll. Die Fläche ist etwa 2,3 Hektar groß und grenzt südlich an das bestehende Umspannwerk. Die Firma Kyon Energy mit Sitz in München plant dort eine Batterie mit einer Speicherkapazität von 300 Megawattstunden. Solche Riesenbatterien gelten als wichtig für die Energiewende, da in ihnen überschüssiger Strom gespeichert und bei erhöhter Nachfrage ins Netz gespeist werden kann. Ab März soll die Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen und Bürgerinnen und Bürger den Bebauungsplan einsehen können. Baubeginn soll laut Kyon Energy 2028 sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen