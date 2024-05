Stand: 29.05.2024 16:44 Uhr Gemeinde Westerdeichstrich plant eigene App

Die Gemeinde Westerdeichstrich bei Büsum (Kreis Dithmarschen) soll eine eigene Handy-App bekommen. Die Gemeindevertretung hat dazu erste Schritte auf den Weg gebracht. Die eigene App für die Gemeinde können sich dann alle Bürgerinnen und Bürger auf ihr Smartphone herunterladen. Aktuelle Informationen zum Beispiel vom Bürgermeister oder von der Feuerwehr können sie so auf schnellem Weg bekommen. Geplant ist auch ein virtueller Dorf-Flohmarkt: Jeder, der in der Gemeinde etwas verkaufen will, kann es in die App stellen. Die technische Umsetzung soll laut einem Gemeindesprecher in den kommenden Wochen erfolgen.

