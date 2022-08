Gelungener Auftakt des NDR Festivals in Norderstedt Stand: 06.08.2022 12:33 Uhr Zwei Jahre mussten die Norderstedter warten, um endlich den 50. Geburtstag ihrer Stadt zu feiern. Deshalb steigt auch gleich zwei Tage lang eine Party.

von Tobias Senff

Die Rathausallee wurde extra gesperrt und auf dem Platz vor dem Rathaus steht die große NDR Festival Bühne. Am frühen Abend hat die Coverband Tin Lizzy sie kurzerhand zu ihrem Wohnzimmer erklärt. Nach wenigen Minuten tanzten die ersten vor der Bühne und sangen laut mit. Von Nena bis Tim Benzko waren von allen Stars Hits dabei.

Geburtstagsgeschenke kommen vom NDR

Das Publikum konnte außerdem Schleswig-Holstein-Wissen beweisen. Das Moderatoren-Duo Kristin Recke und Julian Krafftzig hat mit ein paar Besuchern gespielt. Hinter einem verdeckten Bild waren Sehenswürdigkeiten versteckt, die nach und nach sichtbar wurden. Wer pro Runde die meisten erkannt hatte, wurde mit einem DAB+-Radio beschenkt. Schon schnell war allerdings klar, dass Besucher auf den Auftritt des 80er/90er-Stars Sydney Youngblood warteten.

Sydney Youngblood hat Stimme und Charme

Nach den ersten Takten von "If Only I Could" waren bei eigenen die Erinnerungen an ihre wilde Zeit wieder da. Der 61-Jährige spielte später noch seinen Hit "Sit and Wait" gespielt und außerdem seine persönlichen Lieblingslieder. Von Michael Jackson bis Prince war fast alles dabei, was die Hüften zum Kreisen bringt. Die Norderstedter bewiesen, wie textsicher sie sind. In knapp anderthalb Stunden hat Sydney nicht nur sich zum Schwitzen gebracht, sondern auch die Norderstedter. Nach dem grandiosen Auftakt geht es heute am Sonnabend weiter.

Party-Höhepunkt kommt erst noch

Moderatorin Kristin Recke begrüßt zusammen mit NDR 1 Welle Nord-Morgenmoderator Horst Hoof Menschen, die in Norderstedt etwas bewegen und anderen helfen. Sie ehren Vertreter von Sportvereinen, Feuerwehr und der Tafel. Und genau die Menschen bekommen für ihre Arbeit noch einen Scheck überreicht. Doch bevor die Party zum 50+2 Geburtstag weiter geht, müssen sich die Norderstedter noch bei einer Challenge beweisen. Gesucht sind 52 verschiedene Sportlerinnen und Sportler, die sich und ihre Leidenschaft kurz vor der Bühne zeigen. Danach geht es dann wirklich ums Feiern.

Michael Schulte ist Stargast des 50+2 Geburtstags in Norderstedt

Nach Coverhits von Creme Caramel kommt Jan-Marten Block auf die Bühne. Der Niebüller hat vergangenes Jahr die Sendung DSDS gewonnen und will jetzt die Norderstedter begeistern. Nach ihm gibt es das Highlight des Abends und der Norderstedter Geburtstagsfeier: Michael Schulte zeigt, wie vielseitig er ist und wie gefühlvoll ein Mann aus Eckernförde singen kann. Die Hits des 32-Jährigen sind seit seiner Teilnahme am Eurovision Songcontest nicht mehr aus dem Radio wegzudenken.

