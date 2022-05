Gelöschtes Maifeuer in Nutteln entfacht Flächenbrand Stand: 02.05.2022 19:16 Uhr Durch eine Hubschrauberbesatzung konnte ein Flächenbrand in Nutteln (Kreis Steinburg) gelöscht werden, bevor er auf ein Waldstück übergreifen konnte.

Die anhaltende Trockenheit erhöht bei uns im Land die Brandgefahr. In Nuttel bei Wacken im Kreis Steinburg ist am Montag ein Flächenbrand in einem abgelegenen Gebiet ausgebrochen. Eine Hubschrauberbesatzung hatte das Feuer am Nachmittag aus der Luft bemerkt. Sie meldete den Flächenbrand daraufhin der Flugsicherung, die wiederum die Feuerwehrleitstelle informierte.

Als die Einsatzkräfte aus Vaale-Nutteln eintraffen, hatten die Flammen schon fast ein Waldstück erreicht. "Ich habe dann gleich die Feuerwehr Wacken nachalarmieren lassen, weil deren Fahrzeug 2500 Liter Wasser an Bord hat, um die Wasserversorgung zu gewährleisten", sagte Einsatzleiter Thorsten Stammer.

Maifeuer soll neu entzündet haben

Die ungefähr 25 Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten auch von einem Landwirt unterstützt, der mit der Frantladerschaufel seines Traktors Erde aufgeschichtet hat. Laut Einsatzleiter Stammer soll sich ein gelöschtes Maifeuer erneut entzündet haben: "Es war ein genehmigtes Feuer, das der Besitzer eigentlich verschieben wollte. Aber er sollte das doch anstecken, er durfte es nicht verschieben." Der Feuerwehrmann ist sich sich, dass ohne die aufmerksame Hubschrauberbesatzung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert wurde, dass die Flammen das Waldstück erreichen. Dann wäre das Problem wegen der Trockenheit größer gewesen, so Stammer.

