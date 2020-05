Stand: 28.05.2020 08:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Geldautomat in Elmshorn gesprengt

Lauter Knall am frühen Morgen gegen 4 Uhr in einer Commerzbank-Filiale in Elmshorn (Kreis Pinneberg): Nach Angaben der Polizei haben zunächst unbekannte Täter in der Schulstraße einen Geldautomaten gesprengt. Sie kamen so an Geldkassetten aus dem Automaten - und flüchteten zunächst zu Fuß, wie Anwohner der Polizei berichteten. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden noch am Donnerstagmorgen in Rellingen gefasst, teilte das Landeskriminalamt NDR Schleswig-Holstein mit. Nach einem dritten Mann sucht die Polizei noch.

Abgestellter Fluchtwagen führt zu zwei Festnahmen

Auf die Spur der beiden Männer brachte die Polizei ein Anwohner aus dem Raum Rellingen. Er hatte am Morgen auf seinem Grundstück ein fremdes Auto entdeckt, in dem auch Bargeld lag - und meldete sich bei der Polizei. "Daraufhin wurde die Fahndung in diesem Bereich ausgedehnt", sagte LKA-Sprecher Uwe Keller. Kurz darauf seien zwei Personen in Rellingen festgenommen worden. "Bei ihnen wurde eine größere Menge Bargeld gefunden", so Keller. Die Identität der mutmaßlichen Täter werde noch geprüft.

