Geldautomat gesprengt: Duo sitzt in Haft

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat das Kieler Amtsgericht Untersuchungshaft für die beiden Tatverdächtigen angeordnet. Einem 18-Jährigen und seinem sieben Jahre älteren Komplizen wird das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, teilte die Kieler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Beide seien in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht worden.

Flucht zu Fuß

Am Dienstag um 3.30 Uhr explodierte im Stadtzentrum von Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ein Geldautomat in einer Filiale der Commerzbank. Laut Polizei flüchteten die Täter zu Fuß - offenbar hatten sie keine Zeit mehr, in das vorbereitete Fluchtauto zu steigen. Denn sofort nachdem der Sicherheitsdienst der Bank die Polizei informierte, wurde eine Großfahndung eingeleitet. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Kurze Zeit später nahmen Beamte zwei verdächtige Männer in einem Wohngebiet fest.

Zusammenhang mit anderen Sprengungen?

Durch die Explosion wurde der Vorraum der Bank völlig zerstört. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Beamte sicherten Spuren am Tatort, neben Glassplittern der Fensterscheiben lagen auf dem Boden auch 50-Euro-Geldscheine. Nun prüfen die Ermittler, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten in den vergangenen Monaten besteht. Seit Jahresbeginn gab es sechs Fälle. Betroffen waren unter anderem die Commerzbank in Elmshorn sowie ein Geldautomat in Wahlstedt (Kreis Segeberg).

