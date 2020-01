Geldautomat am Kieler Arndtplatz gesprengt Sendung: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2020 10:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 14.02.2020

Unbekannte haben in einer Bankfiliale am Arndtplatz in Kiel am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Der oder die Täter sind noch auf der Flucht.