Geld aus Tresor geklaut: Ehepaar vor Gericht Stand: 17.12.2020 05:00 Uhr Vor dem Kieler Amtsgericht müssen sich heute eine 43-jährige Frau und ihr 48 Jahre alter Ehemann verantworten. Der Vorwurf: Diebstahl und Hehlerei.

Mittlerweile ist es mehr als fünf Jahre her, dass die Angeklagte in einem Geschäft für Goldankäufe als Aushilfe angestellt war. Laut Anklage hatte sie 136.000 Euro aus dem Tresor ihres Arbeitgebers genommen. Einen Teil des Geldes soll die 43-Jährige noch am gleichen Tag an ihren Mann übergeben haben. Ihr Chef zeigte den Diebstahl damals an.

AUDIO: Geld aus Tresor geklaut - Prozess startet (1 Min)

Angeklagte ist bereits polizeibekannt

Die Frau ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin schon mehrfach wegen Betruges in Erscheinung getreten und hat bereits im Gefängnis gesessen. Eigentlich hätte der Prozess vor dem Kieler Amtsgericht gegen sie und ihren Mann schon im November stattfinden sollen - damals waren die beiden aber nicht erschienen. Sollten die Angeklagten im Gericht erscheinen, geht die Gerichtssprecherin davon aus, dass noch heute ein Urteil fällt.

Weitere Informationen Versuchte Geldautomatensprengung: Weiterer Tatverdächtiger gefasst Nach einer Verfolgungsjagd durch Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei eine weitere Person festgenommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 17.12.2020 | 07:00 Uhr