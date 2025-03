Stand: 24.03.2025 14:01 Uhr Gegen den Trend: Immobilienpreise in Lübeck gestiegen

Die Verkaufspreise von Einfamilienhäusern in Lübeck sind im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gestiegen. Und das, obwohl die Immobilienpreise in Deutschland schon im zweiten Jahr in Folge gesunken sind. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Den Forschenden zufolge kosten Einfamilienhäuser im Bundesdurchschnitt 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Verkaufspreise für Mehrfamilienhäuser sind demnach um drei Prozent gesunken. Auch in Lübeck sind die Preise für Mehrfamilienhäuser 2024 zurückgegangen, allerdings nur um 2,1 Prozent. Laut IfW sind steigende Zinsen für die sinkenden Preise verantwortlich.

