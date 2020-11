Geflügelpest: Stallpflicht in Teilen Schleswig-Holsteins Stand: 06.11.2020 18:34 Uhr Die Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus. Drei Kreise sind inzwischen betroffen: Dithmarschen, Nordfriesland und Rendsburg-Eckernförde. Sie setzen unter anderem auf eine Stallpflicht.

Ab in den Stall - Sicherheit geht vor: "Anhand der Dramatik, die wir derzeit wahrnehmen, hat der Landrat des Kreises Nordfriesland nach fachlicher Abstimmung entschieden, dass ab Montag für alle Geflügelhaltungen in Nordfriesland ein Aufstallgebot ausgesprochen wird", teilte Kreisveterinär Dieter Schulze mit. Auch in Dithmarschen muss das Geflügel in den Stall, hinzu kommen im Kreis Rendsburg-Eckernförde einige ausgewiesene Gebiete vor allem an der Küste sowie an Flüssen und Seen. Außerdem verbieten alle drei Kreise Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel und Tauben. Grundlage sind jeweils tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen, die erlassen wurden.

Bisher 39 Fälle von Geflügelpest in SH

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hält es für möglich, dass bald auch in weiteren Kreisen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Doch noch verzichtet das Land Schleswig-Holstein darauf, eine landesweite Stallpflicht für Geflügel anzuordnen. Das hat Albrecht am Freitag nach einer Videoschalte mit den Landräten der elf Kreise mitgeteilt. Seit Oktober bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut, nationales Referenzlabor, bisher 39 Geflügelpest-Fälle bei Wildvögel-Kadavern in Schleswig-Holstein. Weitere Untersuchungsergebnisse aus verschiedenen Kreisen stehen noch aus.

AUDIO: Geflügelpest breitet sich in SH aus (1 Min)

Gefährliche Infektionskrankheit für Vögel

Am Donnerstag war der erste Fall von Geflügelpest in einer Nutztierhaltung in diesem Herbst in Deutschland nachgewiesen worden, in einer kleinen Hühnerhaltung auf der nordfriesischen Hallig Oland.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Zuletzt hatte es einen Geflügelpest-Ausbruch in einer Hausgeflügelhaltung in Schleswig-Holstein im März 2018 gegeben. Die Geflügelpest-Epidemie von November 2016 bis Frühjahr 2017 war die schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Mehr als 900.000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden, allein in Schleswig-Holstein etwa 65.000.

